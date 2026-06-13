Sanieren, neu bauen oder doch ein anderer Weg? Der Gemeinderat Weisenheim am Berg diskutiert über die Zukunft des Bürgerhauses.

Wie geht es mit dem sanierungsbedürftigen Bürgerhaus in Weisenheim am Berg weiter? Diese Frage hat den Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am Mittwoch ausführlich beschäftigt. Am Ende verständigten sich die Ratsmitglieder darauf, zunächst eine Bestandsaufnahme durch die Verbandsgemeindeverwaltung erstellen zu lassen. Erst auf dieser Grundlage soll über das weitere Vorgehen entschieden werden.

Ausgangspunkt der Diskussion war ein Antrag der Fraktion Bürger für Weisenheim am Berg (BfW). Darin wird gefordert, eine externe Fachfirma mit einer Zustandsanalyse des Gebäudes zu beauftragen. Anschließend sollte nach Vorstellung der Antragsteller ein Ingenieurbüro eine detaillierte Kostenschätzung für die notwendigen Arbeiten erstellen.

Die Fraktion begründet ihren Vorstoß mit dem Zustand des Bürgerhauses. Genannt werden unter anderem Schimmel in einzelnen Räumen, Salpeter in den Wänden, sanierungsbedürftige Fenster, Fensterläden und das Hoftor sowie Mängel in der Küche der Seniorenstube. Zudem sei das Gebäude nicht barrierefrei. Funktionalität, Barrierefreiheit und Energieeffizienz könnten langfristig möglicherweise nur durch eine umfassende Generalsanierung sichergestellt werden, heißt es in dem Antrag.

Im Rat entwickelte sich daraufhin eine längere Diskussion über die grundsätzliche Zukunft des Gebäudes. Dabei ging es nicht nur um den baulichen Zustand, sondern auch um die Frage, welche Anforderungen ein Bürgerhaus künftig erfüllen soll. Diskutiert wurden mögliche Maßnahmen zur energetischen Sanierung ebenso wie die Frage, ob und in welchem Umfang Barrierefreiheit geschaffen werden sollte. Mehrere Ratsmitglieder verwiesen darauf, dass zunächst geklärt werden müsse, welche Nutzungsmöglichkeiten künftig gewünscht seien.

„Wir sollen anfangen“

Auch die Kosten spielten eine zentrale Rolle. Zur Sprache kamen mögliche Gutachten, deren Umfang und die damit verbundenen Ausgaben. Ebenso wurde über denkbare Förderprogramme gesprochen, mit denen Sanierungsmaßnahmen unterstützt werden könnten.

Ortsbürgermeister Edmund Müller (BfW) sprach sich dafür aus, zunächst die Ziele festzulegen. „Wir sollen anfangen und uns Gedanken machen, was wir überhaupt machen wollen und dann schauen, ob wir das stemmen können“, sagte Müller während der Beratung.

Eine grundsätzlich andere Sicht vertrat Ratsmitglied Christian Brill (BfW). Er stellte offen infrage, ob weitere Investitionen in das bestehende Gebäude sinnvoll seien. „Ich würde keinen Cent mehr in das Gebäude investieren“, sagte Brill. Stattdessen sprach er sich für einen langfristigen Neubau eines modernen Treffpunkts aus. Auch wenn dies Zeit benötige, könne die Gemeinde seiner Ansicht nach auf lange Sicht profitieren. „Es kann sein, dass es lange dauert, aber in zehn Jahren haben wir etwas ganz Neues.“

Einen Beschluss über eine umfassende Sanierung oder die Beauftragung eines externen Gutachtens fasste der Rat letztlich nicht. Stattdessen wurde vereinbart, dass die VG-Verwaltung zunächst den Bestand aufnehmen und die bauliche Situation bewerten soll. Die Ergebnisse sollen anschließend als Entscheidungsgrundlage dienen. Erst dann will sich der Gemeinderat erneut mit der Zukunft des Bürgerhauses befassen und über mögliche weitere Schritte beraten.