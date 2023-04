Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nach vielen ins Digitale verlegten Ausschusssitzungen tagt der Kreistag des Landkreises Bad Dürkheim am Donnerstag, 17. Juni, ab 14.30 Uhr in Präsenz in der Sporthalle des Werner-Heisenberg-Gymnasiums in Bad Dürkheim.

Einer der ersten Tagesordnungspunkte ist, dass dem Haßlocher Timo Jordan (SPD) als Erster Kreisbeigeordneter den Geschäftsbereich I von seinem wegen Resturlaubs bereits in den Ruhestand verabschiedeten