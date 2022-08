Wie kommen die mehreren hunderttausend Besucher eigentlich zum Wurstmarkt? Und viel wichtiger: Wie kommen sie zurück nach Hause? Die Parkmöglichkeiten sind begrenzt, und je nachdem wie viel Wein getrunken wurde, ist das Auto für viele nicht Mittel der Wahl. Um die Besuchermassen zu transportieren, gibt es auch in diesem Jahr wieder Zusatzzüge und erweiterte Kapazitäten, wie der Zweckverband Schienenpersonennahverkehr (ZSPNV) mitteilt. Die Zusatzangebote gelten demnach an den beiden Wurstmarkt-Wochenenden, jeweils in den Nächten Freitag/Samstag und Samstag/Sonntag, (also 9./10. und 10./11. und 16./17. und 17./18. September 2022).

Zusätzliche Verbindungen

Die zusätzlichen Spätverbindungen fahren auf den Strecken zwischen Worms, Monsheim, Grünstadt, Bad Dürkheim und Neustadt sowie zwischen Frankenthal, Freinsheim, Grünstadt und Ramsen. Zwischen Frankenthal und Ramsen fahren die Züge in diesem Jahr bis etwa 3 Uhr nachts mindestens im Stundentakt, im Abschnitt zwischen Neustadt, Bad Dürkheim und Grünstadt halbstündlich.

Außerdem werde es Zugverstärkungen auf allen Bahnstrecken entlang der nördlichen Weinstraße sowie auf den Zulaufstrecken zwischen Frankenthal, Freinsheim, Ramsen und Mannheim sowie Ludwigshafen, Neustadt, Kaiserslautern und Homburg. Am Eröffnungstag werde die Regionalbahnen entlang der Weinstraße zwischen Grünstadt, Bad Dürkheim und Neustadt in beiden Richtungen ab etwa 14 Uhr um ein weiteres Fahrzeug verstärkt, wie der ZSPNV mitteilt.

Landau, Wörth und Karlsruhe

Es bestehen in den Nächten von Freitag auf Samstag und von Samstag auf Sonntag folgende Rückfahrmöglichkeiten ab Bad Dürkheim in Richtung Südpfalz und Karlsruhe: Bei Abfahrt um 23.10 Uhr oder um 0.09 Uhr ab Bad Dürkheim erreiche man in Neustadt an allen vier Abenden eine zusätzliche Regionalbahn in Richtung Landau, so der ZSPNV. Bei Abfahrt in Bad Dürkheim um 23.09 Uhr kann ab Neustadt um 23.36 Uhr über Landau hinaus noch bis Karlsruhe Hbf fahren.

Kaiserslautern, Landstuhl und Homburg

In die Westpfalz gibt es ebenfalls an beiden Wochenenden nachts Rückfahrmöglichkeiten ab Bad Dürkheim. Nimmt man die Bahn, um 22.40 Uhr, 23.35 Uhr, 0.09 Uhr, 0.38 Uhr, 1.10 Uhr und um 1.38 Uhr, dann kann man mit Umstieg in Neustadt noch bis nach Kaiserslautern fahren. Bei Abfahrt um 22.40 Uhr, 23.35 Uhr, 0.38 Uhr und um 1.38 Uhr in Bad Dürkheim besteht sogar über Kaiserslautern und Landstuhl hinaus bis nach Homburg/Saar eine zusätzliche Zugverbindung.

Ludwigshafen, Mannheim und Speyer

Letzte Fahrtmöglichkeiten nach Ludwigshafen und Mannheim bestehen in den Nächten an den Wochenenden bei Abfahrt in Bad Dürkheim in Richtung Neustadt um 01.10 Uhr und um 2.10 Uhr. Hierbei muss jeweils in Neustadt-Böbig umgestiegen werden. Weitere Fahrtmöglichkeiten nach Ludwigshafen und Mannheim bietet die RNV-Linie 4 (siehe unten). Gäste aus Speyer oder Germersheim kommen bis 23.10 Uhr ab Bad Dürkheim nach Hause (nach Umstieg in Neustadt-Böbig und Schifferstadt), Ankunft in Speyer ist 0.06 Uhr, in Germersheim kommt man dann um 0.20 Uhr an.

Zusatzzüge der RNV-Linie 4 (Rhein-Haardtbahn)

Zusätzlich werden auch in diesem Jahr die Angebote auf der RNV-Linie 4 (Rhein-Haardtbahn) bis spät in die Nacht hinein erhöht, wie der ZSPNV mitteilt. Die RNV-Linie 9 dagegen entfällt an beiden Wochenenden (jeweils ab Freitag, 17.00 Uhr). Stattdessen verkehrt die Linie 4 mit allen Unterwegshalten durchgängig bis tief in die Nacht mindestens im 10-Minuten-Takt.

Zusatzzüge an den „Feuerwerkstagen“

Der ZSPNV Süd weist zudem auf die zusätzlichen Regionalbahnen an den beiden „Feuerwerkstagen“ (Dienstag, 13. September und Montag, 19. September) hin. An beiden Abenden gebe es ab Bad Dürkheim noch eine letzte Fahrtmöglichkeit um 23.06 Uhr in Richtung Grünstadt (mit Umsteigemöglichkeit in Freinsheim in Richtung Frankenthal) und um 23.10 Uhr in Richtung Neustadt an der Weinstraße.

www.duerkheimer-wurstmarkt.de und www.rolph.de