Zwei Radfahrer sind am Sonntag bei einem Zusammenstoß leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, waren beide gegen 13.35 Uhr im Kreuzungsbereich Freinsheimer Straße und Raiffeisenstraße in Erpolzheim unterwegs, als es wegen Unachtsamkeit des einen Radfahrers zur Kollision kam. Beide seien gestürzt, verletzten sich jedoch nur leicht. An beiden Fahrrädern entstand Sachschaden in Gesamthöhe von circa 500 Euro.