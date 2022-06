Bei einem Unfall an der Einmündung Eichenplatz/Kaiserslauterer Straße wurde am Freitag eine Radfahrerin leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilte, wollte nach bisherigen Erkenntnissen ein Autofahrer gegen 15:50 Uhr vom Eichenplatz auf die B37/Kaiserslauterer Straße auffahren und übersah dabei die 43-jährige Radfahrerin aus Bad Dürkheim, die dort auf dem Radweg unterwegs war. Der Zusammenstoß wurde erst im Nachgang der Polizei in Bad Dürkheim gemeldet. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen.