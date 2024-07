Wegen des Freinsheimer Stadtmauerfestes vom 19. bis 21. Juli wird es zusätzliche Regionalbahnverbindungen ab Freinsheim in Richtung Bad Dürkheim/ Neustadt und in Richtung Frankenthal geben. Das teilt der Zweckverband öffentlicher Personennahverkehr Rheinland-Pfalz Süd mit. Demnach fahren die letzten Spätzüge in Richtung Frankenthal in den Nächten von Freitag auf Samstag und Samstag auf Sonntag jeweils um 23.12 Uhr, 0.51 Uhr und 1.24 Uhr. In Richtung Bad Dürkheim/Neustadt verkehren in beiden Nächten um 23.24 Uhr, 00.12 Uhr und 01.24 Uhr noch Züge. Die Bahnstrecke Richtung Grünstadt sei wegen Bauarbeiten gesperrt, so der Zweckverband. Hier würden in beiden genannten Nächten zusätzliche Busse angeboten. Sie fahren um 0.30 Uhr, 0.59 Uhr und um 01.30 Uhr ab Freinsheim (Kreuzung Bahnhofstraße/Franz-Lind-Straße) in Richtung Grünstadt ab.