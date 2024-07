Ortsbeirat, Kulturverein, Pfälzerwald-Verein Ortsgruppe Seebach und Rot-Weiß Seebach laden zur Kerwe nach Seebach ein. Von Donnerstag, 25. Juli, bis Dienstag, 30. Juli, geht es auf dem Dorfplatz rund. Am Donnerstag wird um 18 Uhr mit den Kindern der Kerwebaum aufgestellt. Der Abend wird musikalisch umrahmt von Diana Breiling mit Partner.

Am Freitag eröffnet Bürgermeisterin Natalie Bauernschmitt um 19 Uhr die Kerwe mit den Weinprinzessinnen Laura Götze und Denise Stripf. Umrahmt wird die Eröffnung von der Band September Feeling. Anschließend heißt es wieder „Wasser stop, Wein marsch“ und aus dem Dorfbrunnen fließt Wein.

Viele Angebote für Kinder

Am Samstag gibt es ab 14 Uhr Angebote für Kinder. So gibt es Kinderschminken und von 17 bis 18 Uhr eine Zauber-Show. Außerdem ist an allen Tagen ein Karussell aufgebaut. Ab 19 Uhr spielen Die Buwe. Der Sonntag beginnt um 11 Uhr mit einem Kerwegottesdienst unter dem Motto „Kerwe uff Pälzisch“. Es spielt der Posaunenchor. Ab 12 Uhr gibt es Weißwurst und Brezeln und um 16 Uhr erfolgt der Einzug mit Kerweredner Hans Jürgen Schweizer unter den musikalischen Klängen des Musikvereins Iggelheim. Sonntag und Montag gibt es hausgemachten Kuchen. Am Montag findet ab 15 Uhr ein Seniorennachmittag statt. Am Dienstag klingt ab 15 Uhr die Kerwe mit der Band Rent'n'Roll aus.