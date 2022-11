Ihr interessiert euch für Tiere und mögt Geschichten? Dann kommt doch im November und Januar mal mit euren Eltern im Pfalzmuseum für Naturkunde zu einer Schummerstunde vorbei.

Während der Schummerstunden werden euch lustige oder spannende Geschichten zu Tieren vorgelesen, über die ihr im Pollichia-Museum noch mehr erfahren könnt. So lernt ihr Stück für Stück das Museum kennen und erfahrt einiges über unterschiedliche Bewohner auf unserer Erde. Und das Beste: Am Ende der Schummerstunde könnt ihr euch sogar ein kleines, selbstgebasteltes Andenken an den Abend mitnehmen.

Die nächste Schummerstunde findet am 9. November unter dem Titel „Wenn Fuchs und Hase sich gute Nacht sagen“ statt. Eine Woche später könnt ihr mehr über einen meiner Freunde, den Biber Ewald, erfahren. Dem ist das Stämme schleppen zu schwer geworden. Stattdessen ruht er sich lieber in seiner Burg aus. Doch die anderen Tiere meinen, der Wald braucht einen Biber, der Dämme baut. Wie die Geschichte wohl ausgeht?

Am 23. November geht es um den Eisbären Ole, der unbedingt Pinguine vom anderen Ende der Welt kennenlernen möchte. Der 30. November steht unter dem Motto „Weihnachten der Tiere“. Nach den Feiertagen geht es im Januar weiter mit spannenden Geschichten vom Leben des Waldkauz’(4. Januar), der Fledermaus Fledolin (11. Januar), einem Wal, der auf einer Eisscholle festhängt (18. Januar) und Felix, der jede Nacht in einer gelben Blüte schläft, bis die plötzlich nicht mehr aufgeht und Felix sehr traurig ist. Zum Glück passiert einige Tage später ein kleines Wunder.

Noch Fragen?

Die Schummerstunde beginnt um 17 Uhr, dauert etwa eine Stunde und kostet fünf Euro pro Familie. Anmeldung unter Telefon 06322 9413-21 (täglich, außer montags).