Unbekannte haben laut Polizei versucht, in die Gaststätte „Zur Gänsewiese“ in der gleichnamigen Straße in Gönnheim einzubrechen. Das wurde am Sonntag, 27. März, gegen 18 Uhr gemeldet. Die Täter haben zu einem nicht bekannten Zeitpunkt die Tür zu einem Lagerraum eingetreten, waren aber nicht in das Gebäude gegangen. Davon hat sie offenbar die ausgelöste akustische Alarmanlage abgehalten. Es entstand ein Sachschaden von 200 Euro. Die Kriminalpolizei Bad Dürkheim ermittelt und bittet um Hinweise unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.