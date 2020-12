Die Reifen eines Autos sind im Zeitraum von Donnerstag, 16, bis Freitag, 8 Uhr, in der Laumersheimer Straße in Weisenheim am Sand platt gestochen worden. Das hat die Polizei mitgeteilt. Am selben Auto waren die Reifen bereits im November zerstochen worden, damals auch an weiteren Wagen. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.