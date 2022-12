Im Alter von 94 Jahren ist Sanitätsrat Dr. Bernhard Orth am Sonntag gestorben. Der Dürkheimer hat sich nicht nur über 50 Jahre lang um die zahnmedizinische Versorgung in der Kurstadt gekümmert. Er war auch vielfältig ehrenamtlich engagiert.

Orth, der 1928 in Speyer geboren wurde, war der Älteste unter fünf Kindern. „Er hatte dadurch immer Verantwortung getragen“, erinnert sich sein Sohn Michael, der die Praxis seines Vater seit 30 Jahren leitet. Studiert hat Bernhard Orth in Heidelberg, aber er pendelte zwischen Bad Dürkheim und seinem Studienort hin und her, um für die jüngeren Geschwister da zu sein. 1954 übernahm Orth die Praxis seines Vaters, die dieser 32 Jahre zuvor gegründet hatte. Ehefrau Gertrud, die Bernhard Orth 1950 auf dem Wurstmarkt kennenlernte, war in die Praxis für die Kieferorthopädie zuständig. 68 Jahre waren beide verheiratet. Zu den schwersten Dingen in ihrem Eheleben gehörte der freue Unfalltod ihres Sohnes Christoph 1981.

Einsatz für Ökumene und Berufsstand

Die Liebe zu seinem Heimatort wurde auch durch Orths Einsatz außerhalb der Praxis deutlich. So gehörte er bis zu seinem 93. Lebensjahr dem sogenannten Sechsergremium der Valentin-Ostertag-Stiftung an – als erster Katholik in der mehr als 500-jährigen Geschichte dieser Institution. Im Februar wurde er aus dem Gremium verabschiedet. Orth engagierte sich im Pfarrgemeinderat und im Verwaltungsrat der katholischen Kirchengemeinde. Er begleitete außerdem die Gründung des ökumenischen Arbeitskreises. Der promovierte Mediziner war letztes noch lebendes Gründungsmitglied des Dürkheimer Lions Clubs, der 1963 aus der Taufe gehoben wurde. Auch im Drachenfelsclub arbeitete er mit.

Für seinen Berufsstand war Orth ebenfalls unermüdlich im Einsatz. So war er in der Zahnärztekammer auf Bezirks- und Landesebene aktiv, 30 Jahre lang war er Kreisvorsitzender. 1983 erhielt er das Bundesverdienstkreuz, 1988 wurde ihm der Ehrentitel Sanitätsrat verliehen.

Orth, der neben seiner 91 Jahre alten Frau Gertrud drei Söhne, neun Enkel und elf Urenkel hinterlässt, wird im engsten Familienkreis beigesetzt. Eine öffentliche Trauerfeier ist für den 14. Januar, 11 Uhr, in St. Ludwig geplant.