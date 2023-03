Nachdem die Betreiber der Waldgaststätte „Zum Saupferch“ zum Jahresende das Handtuch geworfen und das Lokal im Jägerthal aufgegeben haben, ist die Zukunft des beliebten Ausflugslokals noch offen. Mario Zukowski und Sabrina Wedekind-Zukowski hatten sich aufgrund der Corona-Pandemie, der aussichtslosen Personalsituation und der explodierenden Preise für Energie und Lebensmittel schweren Herzens neue Betätigungsfelder gesucht. Mario Zukowski arbeitet seit Kurzem als Sous-Chef im Restaurant „Zum Herrenberg“ in Ungstein, seine Frau hat einen Job im Büro des Bürgerspitals in Wachenheim gefunden. „Wir sind im Saupferch gerade in der Renovierungsphase“, berichtet Eigentümer Kurt Bernhard, der als Steuerberater in Grünstadt tätig ist. Danach solle das Lokal entweder verkauft werden oder es komme ein neuer Pächter hinein. Zurzeit werde das Objekt auf dem Immobilienmarkt angeboten. Auf einer Plattform im Internet steht es für 240.000 Euro zum Verkauf. Die Gastraumfläche wird dort mit 253 Quadratmetern, die Gesamtfläche mit 1790 Quadratmetern angegeben. „Ich denke, dass die Gaststätte in absehbarer Zeit, so in sechs bis acht Wochen, wenn die Saison wieder richtig los geht, geöffnet sein wird“, sagt Bernhard.