„Viel Glück für das neue Jahr!“, hören wir in diesen Tagen häufig als Wunsch. Falls Sie bisher übersehen wurden und Ihnen noch niemand dieses Glück gewünscht haben sollte, dann will ich das hier gerne nachholen: Auch Ihnen wünsche ich viel Glück im kommenden Jahr. Es wäre nicht schön, wenn gerade Sie übersehen und übergangen werden. An mir soll es nicht liegen, dass Sie vielleicht kein Glück haben.

Was aber, wenn Sie nun trotz dieser Wünsche vom Glück übersehen werden? Für diesen Fall möchte ich Ihnen zusichern: Zum Glück gibt es eine Alternative. Vielleicht muss man den Satz zweimal lesen? Ich will nicht sagen, dass es glücklicherweise eine Alternative zu irgendetwas gibt, sondern eben zum Glück.

Hängt das Gelingen eines Tages oder des neuen Jahres etwa davon ab, dass wir – dass Sie – Glück haben? Von einem Glück, das man weder kaufen noch erzwingen kann und das zudem noch so leicht bricht wie Glas? Oder wäre gerade das gut, weil Scherben angeblich Glück bringen? Das ist mir zu fragwürdig.

Segen Gottes ist keine magische Formel

Verlässlicher ist die Alternative, die es zum Glück gibt: der Segen Gottes. Den können Sie zwar auch nicht kaufen (so wenig wie das Glück), aber er wird Ihnen geschenkt – frei Haus und ohne jede Bedingung oder Gegenleistung. Er kostet nichts – aber er ist nicht umsonst, nicht vergebens.

Der Segen Gottes ist keine magische Formel, die wie ein Zauber wirkt. Er muss auch nicht von einem Pfarrer, einer Pfarrerin oder sonstigen Mitarbeitern der Kirche gesprochen werden. Diese wiederholen lediglich und erinnern daran, dass Gott selbst seinen Segen schon längst ausgesprochen hat. So ist es viel wichtiger, dass dieser Segen nun gehört wird – gehört von Ihnen und nicht nur mit den Ohren, sondern mit dem Herzen.

Segen Gottes heißt: Gott möchte, dass seine Schöpfung gelingt, dass die Welt, in der wir leben, als lebenswert erfahren wird. Dazu will er uns immer nahe sein und zur Seite stehen. Er will uns als seine Partner, die daran mitarbeiten. Wenn wir ihn als Begleiter wissen und spüren, dass er uns den Rücken stärkt, gewinnen wir einen anderen Blick für den Alltag und gestalten unser Leben nach Maßstäben, die dem Leben dienen. Dann kann es sein, dass wir immer noch kein Glück haben.

Und dennoch erleben wir unser Leben als wertvoll und werden in vielen Kleinigkeiten bereichert, für die wir am Abend eines Tages oder am Ende des neuen Jahres dankbar sein können, weil es gute Gespräche gab, eine gelingende Beziehung, ein Verzeihen, einen aufmerksamen Blick, ein ermutigendes Lächeln und und und.

Mehr noch als Glück wünsche ich Ihnen diese Alternative zum Glück: Dass Sie im kommenden Jahr den Segen Gottes erfahren für ein Leben in Fülle.