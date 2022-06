Am Freitag startet der Limburg-Sommer. Den Auftakt macht der Dürkheimer Kabarettist Christian „Chako“ Habekost. Dieses Mal nimmt er aber eine ungewohnte Rolle ein. Statt Komisches gibt es Karibisches. Mit Chakos Haardtbeat präsentiert Habekost Reggae-Rhythmen im Refektorium der Klosterruine. Wer spontan dabei sein will, der besorgt sich eine Karte oder nimmt an der RHEINPFALZ-Verlosung teil. Es gibt dreimal zwei Karten zu gewinnen.

So geht das Mitmachen: Interessierte schreiben bis Freitag, 12 Uhr, eine Mail an die Lokalredaktion Bad Dürkheim an die Adresse redduw@rheinpfalz.de. Wichtig: Unbedingt Name und Telefonnummer angeben. Die Gewinner werden bis 14 Uhr informiert und landen auf der Gästeliste.

Auch für die kommenden Veranstaltungen gibt es jeweils dreimal zwei Karten zu gewinnen. Die Musiker von Haardtgroove widmen sich mit Vibraphonist Roland Preuß am 26. Juni den Klassikern der Filmmusik. Basti Müller und Band spielen am 30. Juni mit Gast Jessica Houston auf der Limburg. Am 12. Juli stehen die Musikkabarettisten von Mackefisch auf der Refektoriums-Bühne. Auch hier gilt: Mail mit Namen und Telefonnummer an die Lokalredaktion, gewünschte Veranstaltung nicht vergessen. Viel Glück.