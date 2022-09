Am heutigen Freitag wird Herta Nawa 100 Jahre alt. Man sieht und merkt der Dame ihr Alter nicht an, sie geht gut und gerne als etwa 85-Jährige durch. Mit dem Hören klappt es allerdings nicht mehr so gut. Ihren Festtag wird sie im Kreis der Familie, wozu auch drei Urenkel gehören, feiern.

Geboren ist sie im Mennonitenhof in Friedelsheim als Herta Stapf. Ihre Familie ist tief im Ort verwurzelt. Als junge Frau war Herta Nawa im Krieg Rot-Kreuz-Schwester im Krankenhaus in Ludwigshafen. Sie erinnert sich gut daran, wie das Ludwigshafener Krankenhaus wegen der vielen Fliegerangriffe nach Bad Dürkheim ins Kurhaus verlegt wurde.

Schicksalsschläge hat sie in ihrem langen Leben einige hinnehmen müssen, ihre Lebensfreude scheint sie dabei nicht verloren zu haben. Ihr ältestes Kind, ein Junge, verlor sie, als er sechs Jahre alt war, an eine tödliche Krankheit. Auch ihr Mann, den sie 1948 nach seiner Kriegsgefangenschaft geheiratet hatte, starb bereits 1969 mit nur 52 Jahren. Sohn und Tochter waren damals erst neun und zwölf Jahre alt, das Haus der Familie in der Dürkheimer Straße gerade drei Jahre gebaut. Kennengelernt hatte die junge Herta ihren Mann Alois im besetzten Metz.

Nachdem ihr Mann gestorben war, ging die Familienmutter wieder halbtags in Bad Dürkheim arbeiten, in einem Geschenkstudio in der Weinstraße Süd und als Sprechstundenhilfe. Im Alter wohnt Herta Nawa im Haus ihres Großvaters in der Hauptstraße. Als ihre Tochter Anne mit ihrem Mann das Haus in der Dürkheimer Straße übernahm, richteten sie der Mutter das Gebäude in der Hauptstraße mit Blick auf einen üppig grünen Garten altersgerecht her.

60 Jahre lang im Kirchenchor

Die 65-jährige Tochter kommt jeden Tag und hilft ihrer Mutter bei der Bewältigung ihres Alltags, bleibt auch mal über Nacht. „Mein Schwiegersohn kocht, meine Tochter bringt mir das Essen vorbei“, kommt es wie aus der Pistole geschossen von der alten Dame auf die Frage nach der familiären Unterstützung.

Ausgleich im Alltag war für die Friedelsheimerin das Sticken. In ihrem Wohnzimmer hängen gestickte Bilder, auf dem Tisch liegt eine bestickte Tischdecke. Überdies hat sie 60 Jahre lang im Friedelsheimer Kirchenchor gesungen.

Sie würde ihr langes Leben wieder so leben wollen, wie sie es tat, bekennt die Jubilarin. Ein Friedelsheimer Schulkollege lebt noch, er ist vor einigen Wochen hundert geworden, und gratuliert ihr immer. „Allen anderen habe ich ins Grab geguckt“, meint sie nachdenklich.