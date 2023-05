Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die neue Zulassungsstelle hinter der Kreisverwaltung soll schon bald ihre Türen öffnen. 355.000 Euro hat der Kreis in die Räume in dem früheren Nettomarkt investiert. Der Umzug soll die Raumprobleme in der Kreisverwaltung lindern – und den Kunden mehr Komfort bringen.

Vor der neuen Zulassungsstelle sind Arbeiter gerade dabei, den Parkplatz zu pflastern. „Das war betoniert, aber wir wollen es mit dem Pflaster ordentlicher machen“, erklärt der