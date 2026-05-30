Wasser aus einer Notleitung musste am vergangenen Wochenende die Versorgung in der VG Freinsheim sicherstellen. Zu viele Pools wurden gleichzeitig befüllt.

Das Befüllen von privaten Pools aufgrund des heißen Frühsommerwetters stellt die Trinkwasserversorgung in der Verbandsgemeinde Freinsheim derzeit auf die Probe: Wie Werkleiter Felix Haller auf Anfrage mitteilte, sei das Wasserwerk in Bobenheim am Berg am vergangenen Wochenende an seine Kapazitätsgrenzen gekommen. „Wir hatten am Tag einen Wasserverbrauch von rund 4000 Kubikmeter, normalerweise sind es 1300 bis 1400 Kubik“, erklärte Haller. Deshalb sei man gezwungen gewesen, über die Notleitung zur Friedelsheimer Gruppe Wasser zu beziehen. Damit habe man auch die Brunnen im Bobenheimer Wasserwerk entlasten können.

Aufgrund des starken Anstiegs gehe man davon aus, dass das Befüllen der Gartenpools die Hauptursache war. Um dies künftig stärker zu kontrollieren, denkt der Werkleiter darüber nach, die Poolbefüllungen mit Hilfe einer Anzeigepflicht künftig zeitlich zu entzerren. „Viele Wasserversorger in Deutschland machen dies bereits“, so Haller. Weil die Zahl der Swimmingpools in den vergangenen Jahren stark angestiegen sei, sei dies ein Mittel, um künftig Engpässe wie am Wochenende zu vermeiden. Dies müsse jedoch genau vorbereitet werden. Um für den Sommer 2027 gerüstet zu sein, müssten die nötigen Schritte bereits in diesem Jahr erfolgen.