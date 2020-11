Von Andreas Matheis

Am 11. November feiern wir traditionell den Gedenktag des Heiligen Martin, der zu den volkstümlichen Heiligen gehört. Zahlreiche Kirchen, Klöster und Einrichtungen sind nach ihm benannt, viele Bräuche mit seinem Namen verbunden. Auch in unserer Diözese gibt es zahlreiche Kirchen, die seinen Namen tragen. Denken wir dabei an Bad Bergzabern, Niederkirchen, Ruppertsberg, St. Martin und viele andere Dörfer und Städte.

Seit dem 16. Jahrhundert finden um den Martinstag herum Laternenumzüge statt. Sie erinnern an den beim Volk sehr beliebten Bischof Martin und seine guten Taten. Im Mittelpunkt steht oft das Spiel um die Mantelteilung. Der Legende nach hat Martin einst als Soldat seinen Mantel mit dem Schwert halbiert und mit einem armen, frierenden Bettler geteilt. Zahlreiche Martinsumzüge mussten in diesem Jahr wegen Corona ausfallen. Während vor allem die Kindertagesstätten kleine, interne Martinsfeiern veranstalten, gab es für die größeren Kinder nicht überall Alternativen.

Heilige waren keine Übermenschen

Trotzdem ist der Gedenktag des Heiligen Martin für viele aktuell und gegenwärtig. Heilige in unserer modernen Zeit? Heilige waren keine Übermenschen oder Superstars, denen alles gelang, was andere nicht schafften. Es waren Menschen wie wir mit Fehlern und Schwächen. Aber sie befolgten Jesu Gebot der Nächstenliebe. Sie setzten sich für Arme und Unterdrückte ein und nahmen dafür Unbequemlichkeiten in Kauf. Solche Menschen gibt es auch heute. Wir erleben sie gerade in dieser Coronazeit. Wir sprechen von „Heiligen des Alltags“.

Paulus schreibt in seinem Brief an die Thessalonicher: „Das ist der Wille Gottes, eure Heiligung.“ Jeder von uns kann in dieser Welt ein Stück „heilig“ werden. Jeder kann diese Welt ein Stück verändern. Ein modernes Kirchenlied aus dem „Jungen Gotteslob“ mit dem Text von Dietmar Fischenich bringt es so auf den Punkt: „Seid bei uns, ihr Heiligen, die in Christi Spuren gehen, wessen Geistes Kind ihr seid, lässt uns euer Leben sehen. In euch leuchtet Christus auf, Licht, das auf uns übergeht, warmer Schein, der Zeit und Raum zwischen euch und uns besteht. Seid bei uns, ihr Heiligen, Throne passen nicht zu euch, denn in Gottes Licht gesehen, sind wir alle, alle gleich. Gott kennt keine Unterschiede, wenn es um die Liebe geht. Was ihr lebtet und wir leben, wenn es echt ist, bleibt, besteht.“