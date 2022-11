Am Donnerstag hat ein bislang unbekannter Autofahrer einen Toyota in der Ritter-von-Geißler-Straße in Weisenheim am Sand beschädigt. Laut Polizei ist der Unbekannte wohl zu nah an dem geparkten Auto vorbeigefahren. Es entstand ein Schaden in Höhe von 500 Euro. Es liegen keinerlei Hinweise auf den Unfallverursacher vor. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 9630.