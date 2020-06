Unnötigen Lärm hat ein 22-Jähriger am Dienstagabend, 16. Juni, mit seinem schwarzen Ford Mustang gemacht, teilt die Polizei mit. Ab 21.30 Uhr fuhr er immer wieder in der Mannheimer Straße, Gutleutstraße, Kanalstraße und Weinstraße Nord herum und verursachte Lärm „durch unnötiges Beschleunigen“, wie die Polizei schreibt. In der Mannheimer Straße kontrollierten die Beamten den Fahrer schließlich und stellten fest, dass die Auspuff-Klappen geöffnet waren. Andere technische Veränderungen entdeckten sie allerdings nicht. Weil er unnötigen Lärm machte, wurde ihm ein Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung vorgeworfen – mit einem Bußgeld von 80 Euro. Bei der Kontrolle war der Fahrer und Halter des Fahrzeuges uneinsichtig.