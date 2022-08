Weil ein Lastkraftwagen 40 Zentimeter zu hoch war, ist er beim Versuch der Durchfahrt mit der Bahnbrücke in der Wasserhohl zusammengestoßen. Laut Polizei ereignete sich der Unfall am Donnerstag gegen 12 Uhr. Beim Zusammenprall des Lastwagens mit dem Beton wurde das Dach des Anhängers massiv beschädigt. Der 37-jährige Fahrer blieb unverletzt. Die Schadensumme an der Oberkante des Lkw schätzten die Streifenpolizisten auf 10.000 Euro. Der Lastwagen musste anschließend abgeschleppt werden. Die Bausubstanz der Bahnüberführung sei hingegen nicht in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Fahrbahn war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.