Läutet der Anstieg der Zinsen wieder bessere Zeiten für Sparer ein? Auf jeden Fall sei die Zeit der Negativzinsen in der Branche vorbei, sagen die Bankvorstände Andreas Ott (Sparkasse Rhein-Haardt) und Thomas Laumerich (VR Bank Mittelhaardt). „Allerdings leiden die Sparer durch die hohe Inflation“, betont Ott. Die Teuerungsrate bedeutet für die allermeisten Anleger einen realen Wertverlust.

Beide Banken empfehlen Sparern mit langfristigem Horizont in Sachwerte wie etwa Aktien oder Mischfonds zu investieren – trotz oder gerade wegen der starken Rückgänge an den Börsen. „Am besten, indem man regelmäßig spart und beispielsweise auf einen Sparplan einzahlt“, sagt Ott. Auch Sparbriefe mit längeren Laufzeiten könnten wieder attraktiv werden, glaubt der Sparkassenchef. Entscheidend werde sein, wie sich die Inflation entwickelt. Von überstürzten Verkäufen an der Börse rät der Vorstandssprecher der VR Bank Mittelhaardt, Thomas Schutt, ab. Hier sieht er erhöhten Beratungsbedarf: „Viele unserer Kunden kennen nur eine positive Entwicklung am Markt.“