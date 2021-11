Um die Mittagszeit ist am Dienstag in einem Anwesen in der Franz–Lind-Straße in Freinsheim aus noch ungeklärter Ursache eine abgehängte Zimmerdecke in Brand geraten. Aufgrund der starken Rauchentwicklung rückten zwei Trupps der Freinsheimer Feuerwehr unter Atemschutz in das Gebäude vor und öffneten die Decke auf einer Fläche von etwa acht Quadratmetern. Dadurch gelang es ihnen, den Brandherd aufzuspüren und zu löschen. Verletzt wurde niemand. Die Bewohner, die selbst die Feuerwehr alarmiert hatten, kamen mit dem Schrecken davon. Die Schadenshöhe ist nach Angaben der Brandbekämpfer ebenso unbekannt wie die Antwort auf die Frage, ob das Anwesen weiter bewohnbar ist. Gegen 14 Uhr war der Einsatz für die 20 Rettungskräfte, die mit fünf Fahrzeugen angerückt waren, beendet. Nun versuchen Experten der Kriminalpolizei, die Brandursache zu ermitteln.