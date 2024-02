Zeugen haben der Polizei am Samstagabend einen aufgebrochenen Zigarettenautomaten in der Dr.-Kurt-Schumacher-Straße gemeldet. Laut Polizei stellte sich vor Ort heraus, dass der Automat bereits am Vorabend beschädigt worden war. Die genaue Tatzeit ist jedoch unbekannt. Die Geldkassette im Automaten fehlt. Die Dürkheimer Polizei bittet um Zeugenhinweise.