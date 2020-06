An einem ehemaligen Bistro in der Dürkheimer Weinstraße hat die Firma Hall einen aufgebrochenen Zigarettenautomat entdeckt. Die Firma hat den Schaden bereits am 30. Mai bemerkt, wann der Automat aufgebrochen wurde, ist unklar. Da das Café sei längerem geschlossen ist, kann der Tatzeitraum laut Polizei auch nicht näher eingegrenzt werden. Unbekannte hatten den Automaten seitlich aufgehebelt und so vermutlich den Inhalt entnommen. Der Sachschaden beläuft sich auf 4500 Euro. Wer Hinweise hat, kann sich bei der Polizei Bad Dürkheim melden unter 06322 9630 oder per Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.