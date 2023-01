Gegen 10 Uhr hat am Mittwoch nach Polizeiangaben ein 23-jähriger Mitsubishi-Fahrer in der Straße Im Rustengut in Bad Dürkheim beim Ausparken einen VW Tiguan beschädigt. Anschließend flüchtete er von der Unfallstelle. Am VW entstand ein Sachschaden von 100 Euro. Eine Zeugin hatte jedoch alles beobachtet und informierte unverzüglich die Polizei. „Sie konnte sowohl das Kennzeichen als auch eine gute Beschreibung des Fahrers abgeben“, berichten die Beamten. Dadurch konnten den Fahrer an seiner Wohnanschrift ermitteln. Gegen ihn wird nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt.