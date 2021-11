Eine Zeugin hat am Donnerstagnachmittag eine Unfallflucht in Bad Dürkheim beobachtet und sich das Kennzeichen des flüchtenden Autos gemerkt. Laut Polizei konnte so die Fahrerin eines Audis gefunden werden, die auf dem Parkplatz Am Obstmarkt beim Ausparken einen 3er BMW beschädigt hatte. Die Frau war gegen die Heckstoßstange des Autos gefahren und anschließend einfach weiter. Am BMW entstand laut Polizei ein Schaden von rund 100 Euro.