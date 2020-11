Gegen 13 Uhr hat die Polizei am Sonntag auf einem Campingplatz in der Straße „In den Almen“ in Bad Dürkheim einen Fahrraddieb auf frischer Tat erwischt. Zeugen beobachteten den 19-jährigen somalischen Staatsangehörigen dabei, wie er zu Fuß in der Campinganlage herumlief. Ein paar Minuten später sahen sie ihn dann auf einem Fahrrad sitzend in Richtung Ausgang radeln. Einer der Zeugen erkannte das Fahrrad, das einem Bewohner des Campingplatzes gehörte. Zusammen mit den anderen hielt er den Fahrraddieb an und verständigte die Polizei. Da er keinerlei Ausweisdokumente mitführte, brachten die Beamten ihn zur Dienststelle. Er gab die Tat die zu und wurde, nachdem seine Personalien überprüft waren und nach Rücksprache mit einem Bereitschaftsrichter, wieder entlassen. Die Ermittlungen ergaben, dass der Mann keine gültige Aufenthaltsgestattung besaß. Gegen ihn wird nun wegen Fahrraddiebstahl und Hausfriedensbruch ermittelt.