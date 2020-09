Dass ein 34-jähriger Mann am Samstag gegen 16.30 Uhr auf einem Supermarktparkplatz in Bad Dürkheim Alkohol getrunken hat und danach mit seinem Auto davongefahren ist, haben Passanten bei der Polizei gemeldet. Anhand des Kennzeichens ermittelten die Beamten den Halter des Fahrzeugs, der in Bad Dürkheim wohnt. Dort trafen sie auch den Fahrer an, der aus der Schweiz stammt.

Sicherheitsleistung von 500 Euro fällig

Nachdem geklärt war, dass der Schweizer gefahren war und dieser nach Alkohol roch, machte er einen Atemalkoholtest, der einen Wert von 0,85 Promille ergab. Da der Mann keinen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 500 Euro einbehalten.