Nach dem rücksichtslosen Fahrer eines schwarzen Porsche-Cabrios fahndet die Polizei. Wie sie erst am Donnerstag mitteilte, soll der Verkehrsrowdy bereits am Samstag kurz nach 13.30 Uhr auf der L 527 von Niederkirchen in Fahrtrichtung Friedelsheim durch halsbrecherische Überholmanöver andere Autofahrer und Radfahrer gefährdet haben. Demnach überholte er erst einen Pkw und anschließend zwei Radler, die in derselben Richtung unterwegs waren, während ihm zwei weiße Wagen entgegenkamen. Aufgrund dessen musste der Porsche-Fahrer den Überholvorgang abbrechen und zwischen der 30-jährigen VW-Fahrerin sowie den beiden Radfahrern einscheren, um einen Zusammenstoß mit dem Gegenverkehr zu verhindern. Dadurch zwang er die VW-Fahrerin, die ihr vier Monate altes Kind im Auto hatte, stark zu bremsen und nach rechts auszuweichen. Nachdem das erste der beiden weißen Fahrzeuge die Radfahrer, ihn selbst und die Autofahrerin passiert hatte, setzte der Porsche-Fahrer zum Überholen der Fahrradfahrer an. Anschließend scherte er wegen des zweiten entgegenkommenden Wagens knapp vor den 50- und 54-jährigen Radlern nach rechts ein, sodass die beiden ihrerseits nach rechts in den Grünstreifen ausweichen mussten. Verletzt wurde dabei niemand. Die Polizei bittet die Fahrer der weißen Fahrzeuge, sich bei der Polizeiinspektion Bad Dürkheim zu melden, ebenso Bürger, die Hinweise geben können, wer die Gegenverkehr-Fahrer gewesen sein könnten. Kontakt: Telefon 06322 9630 oder E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.