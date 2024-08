Ein Mann hat am Mittwoch eine junge Mutter bespuckt und bedroht. Das teilt die Polizei mit, die nun Zeugen sucht. Die 28-jährige Geschädigte sei zwischen 15 und 15.45 Uhr mit ihrem einjährigen Kind im Bereich der Gutleutstraße zu Fuß unterwegs gewesen, als der Mann auf sie zugekommen sei, sie unvermittelt angespuckt und im Bereich von Gesicht und Kleidung getroffen habe. Als er sich zu Fuß entfernte, habe er der Frau noch Schläge angedroht. Polizeiangaben zufolge ist der Angreifer etwa 1,80 Meter groß, blond und hat ein Fahrrad bei sich gehabt. Die Polizeiinspektion Bad Dürkheim nimmt Hinweise unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de entgegen.