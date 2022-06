Eine 16-Jährige ist nach Polizeiangaben am Mittwoch, 8. Juni, gegen 8 Uhr bei einem Unfall in Bad Dürkheim verletzt worden. Das Mädchen war mit ihrem Rad auf dem Radweg in Verlängerung des Holunderwegs unterwegs, als sie in einer unübersichtlichen Kurve frontal mit einem ihr entgegenkommenden Radfahrer zusammenstieß. Sie wurde am Handgelenk und Knöchel verletzt. Der Mann ist laut Polizei weggefahren, ohne sich um das verletzte Mädchen zu kümmern. Sie wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Mann mit Vollbart auf neonblauem Rad

Der unbekannte Radfahrer soll zwischen 25 und 30 Jahre alt sein und hatte einen Vollbart. Sein Rad war neonblau. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.