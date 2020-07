Zwei Fälle von Unfallflucht hat die Polizei gemeldet. Beide ereigneten sich am Dienstag in Bad Dürkheim. In der Seebacher Straße wurde ein BMW beschädigt. Der Verursacher fuhr in Richtung Amtsplatz und touchiert dabei den linken Seitenspiegel des Wagens, den die 51-jährige Halterin dort ordnungsgemäß abgestellt hatte. Der Schaden wird auf rund 600 Euro geschätzt.

Polizei bittet um Hinweise

In der Hauptstraße fuhr ein Unbekannter gegen einen Toyota Yaris. Den Ermittlungen zufolge war der Verursacher in Richtung Ortsmitte unterwegs und beschädigte dabei den Kotflügel und die Stoßstange des geparkten Autos. Hier beträgt der Schaden rund 1000 Euro. In beiden Fällen fuhren die Verursacher davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.