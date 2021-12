Ein Zeuge hat am Mittwoch gegen 10 Uhr eine Unfallflucht in der Wasserhohl in Bad Dürkheim beobachtet.

Laut Polizei war dort ein 2er BMW von einer da noch unbekannten Frau mit ihrem Mercedes beschädigt worden. Sie hatte beim Ausparken die Stoßstange des BMW touchiert und war davongefahren. Ein Zeuge hatte das beobachtet, meldete sich bei der Polizei und gab das Kennzeichen durch. So konnte die Fahrerin ermittelt werden, gegen die nun wegen Unfallflucht ermittelt wird. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 100 Euro.