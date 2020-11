Beim Zurücksetzen iszt ein 83-Jähriger am Mittwoch gegen 11.30 Uhr mit seinem Mercedes gegen eine Hauswand in der Limburgstraße in Bad Dürkheim gefahren. Anstatt sich um den Schaden in Höhe von 200 Euro zu kümmern, flüchtete er von der Unfallstelle. Eine Zeuge hatte jedoch alles beobachtet, informierte unverzüglich die Polizei und lieferte den Beamten sowohl das Kennzeichen des Mercedes als auch eine gute Beschreibung des Fahrers. Mit diesen Angaben konnte die Polizei den Unfallflüchtigen an seiner Wohnanschrift ermitteln und stellte an seinem Mercedes entsprechende Unfallspuren fest. Gegen ihn wird nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt.