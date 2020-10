Am Sonntag gegen 19.30 Uhr hat ein Mercedesfahrer beim Rückwärtsausparken in den Kornwiesen in Bad Dürkheim einen Audi A3 beschädigt. Anschließend flüchtete der Unfallverursacher, berichtet die Polizei. Den Schaden am Audi beziffern die Beamten auf 1200 Euro. Ein 86-jähriger Zeuge hatte sich das Kennzeichen des Unfallflüchtigen gemerkt und der Polizei mitgeteilt. Die ermittelt gegen den Betreffenden nun wegen Unfallflucht.