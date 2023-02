Weil sich Beschwerden häuften, dass viele Autofahrer entgegen der Fahrtrichtung parken, hat die Stadt Bad Dürkheim nun reagiert. Vorerst werden Fahrzeughalter nur informiert. Nach der Aufklärungsphase sind Verwarngelder geplant.

Die Straßenverkehrsordnung ist in puncto Parken eindeutig: Verkehrsteilnehmer sind verpflichtet, Autos, Vans, Kleinbusse oder Jeeps am rechten Seitenstreifen zu parken. Möglich sei laut Informationsschreiben der Ordnungsbehörde der Stadt Bad Dürkheim auch das Benutzen von Parkstreifen entlang der Fahrbahn – sofern sie ausreichend befestigt sind. Sonst sei an den rechten Fahrbahnrand heranzufahren. Verstöße stellen laut Stadt eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einem Verwarngeld geahndet werden kann.

Mit eben jenem Infoblatt im DIN-A5-Format hatte sich vergangene Woche ein Leser an die RHEINPFALZ gewandt. Er hatte sein Fahrzeug entgegen der Fahrtrichtung abgestellt und das Schreiben hinter seinem Scheibenwischer entdeckt, als er von den Besorgungen zurückkehrte.

„Solch einen Zettel habe ich noch nie gesehen. Was soll denn das? Ich habe doch niemanden behindert, als ich mein Auto abgestellt habe“, erregte er sich über die schriftliche Rüge. Sie war verbunden mit der Bitte, das Fahrzeug in Zukunft doch im Interesse der Verkehrssicherheit regelkonform abzustellen. Auf Nachfrage der RHEINPFALZ wird klar, dass die Stadt selbst nur auf eine Entwicklung reagiert.

15 Euro Verwarngeld

„In letzter Zeit gingen bei der Ordnungsbehörde viele Beschwerden darüber ein, dass im gesamten Stadtgebiet vermehrt bewusst entgegen der Fahrtrichtung geparkt wird“, schreibt Pressesprecherin Sonja Kowol. Durch gezieltes Anbringen von Infozetteln an den betreffenden Fahrzeugen will die Behörde daher zunächst Aufklärungsarbeit leisten und auf die Ordnungswidrigkeit hinweisen.

Das Schreiben bleibe vorerst ohne rechtliche Konsequenz, so die Stadtsprecherin weiter: „Empfänger dieser Information müssen mit keiner weiteren Nachricht beziehungsweise Konsequenz rechnen.“

Nach Abschluss der Aufklärungskampagne wird die Ordnungsbehörde Verstöße gegen die Vorschrift aber verwarnen. Dann fallen laut bundeseinheitlichem Tatbestandskatalog 15 Euro Verwarngeld an.