Über zerstörte Veranstaltungsplakate der Grünen ist Silvia Schmitz-Görtler entsetzt. Insbesondere das Ausmaß der Gewalt ist der Vorsitzenden des grünen Gemeindeverbands Freinsheim fremd. „Da muss jemand komplett getobt haben. Alles ist zerfetzt“, fasst sie das Schadensbild zusammen. Sechs Plakate, die auf eine Veranstaltung mit der Europa-Abgeordneten Jutta Paulus in Freinsheim hinweisen sollten, seien in Weisenheim und Bobenheim am Berg zerstört worden, so Schmitz-Görtler, die auch Anzeige erstattet hat. Sie habe das Aufhängen der Plakate pflichtgemäß bei der Verwaltung beantragt, betonte sie. Weil sie explizit auf eine Veranstaltung hinweisen, seien sie auch nicht als Wahlkampfplakatierung einzuordnen, betont Schmitz-Görtler. Diese ist nach Angaben der Freinsheimer Verwaltung erst ab 29. April erlaubt. Zwischen Samstag, 17 Uhr, und Dienstagmorgen sollen der oder die Täter unterwegs gewesen sein. Die Plakate, die in den übrigen Orten der Verbandsgemeinde aufgehängt wurden, seien unangetastet geblieben, berichtet Schmitz-Görtler.