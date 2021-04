Zwischen Dienstag, 18 Uhr, und Mittwoch, 9 Uhr, haben laut Polizei Unbekannte im Gartenweg in Friedelsheim einen geparkten Mercedes Vito beschädigt, indem sie die Motorhaube mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzten. Außerdem demolierten die Täter an einem Anhänger das rechte Rücklicht. Den angerichteten Schaden schätzen die Beamten auf 1000 Euro. Sie bitten um Hinweise unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.