235 Jugendliche trainieren in Bad Dürkheim feuerwehrtechnische Fertigkeiten und treten im Wettkampf an.

Auf der Zufahrt zum Gelände stehen Mannschaftswagen der Feuerwehr aus dem gesamten Landkreis Bad Dürkheim Spalier, ehe man zum Zeltlager der Kreisjugendfeuerwehr gelangt. 235 Jugendliche, 30 Betreuerinnen und Betreuer sowie zehn Helferinnen und Helfer für die Küche sind an diesem Pfingstwochenende in Zelten auf dem Gelände untergebracht; eine mobile Küche und ein großes Zelt zum Essen ergänzen das Ganze. Die Jugendlichen zwischen zehn und 18 Jahren sind im Stadion Trift zusammengekommen, um sich spielerisch in feuerwehrtechnischen Fertigkeiten zu messen, die später im aktiven Dienst gebraucht werden. Auf den Wettbewerb hatten sie sich ein halbes Jahr lang vorbereitet.

Jugendliche üben konzentriert

Unter den jungen Leuten geht es sehr diszipliniert zu. Wer sich gerade zum Wettkampf rüstet, ist sichtlich konzentriert bei der Sache. Kreisjugendfeuerwehrwart Christian Schreiber erklärt, was die Jugendlichen hier machen: An der ersten Station geht es ums Schlauchausrollen – wer am weitesten kommt, gewinnt.

An der nächsten Station muss ein Gefäß mit Wasser auf einer Trage über einen Hindernisparcours befördert werden, möglichst ohne viel zu verschütten. Am Ende wird die ins Ziel gebrachte Wassermenge gemessen. Es geht dabei darum, zu lernen, einen möglicherweise schwer Verletzten im Gelände schonend zu bergen.

Auch Knoten werden geübt

Verschiedene Knoten muss eine Feuerwehrfrau oder ein Feuerwehrmann ebenfalls beherrschen. Palstek, doppelter Anker, Kreuzknoten und weitere sind Thema einer anderen Station. Wieder an anderer Stelle kuppelt eine junge Mannschaft eine Saugleitung zusammen. Dabei muss man wissen, wer an welcher Position steht, um die zueinander passenden Kupplungen zu finden. „Alles Vorbereitungen auf den späteren aktiven Feuerwehrdienst“, hebt Schreiber hervor.

Lea Rogenwieser ist 15 Jahre alt, seit fünf Jahren in der Jugendfeuerwehr und zum dritten Mal beim Zeltlager und den Wettkämpfen dabei. Interessant findet sie eigentlich alles, aber besonders die Küche, die gut 300 Leute versorgt, hat es ihr angetan. Alexander Jamin ist 16 Jahre alt und seit sechseinhalb Jahren bei der Jugendfeuerwehr in Bad Dürkheim. Bei der Feuerwehr zu sein, macht ihm generell Spaß. Der 14-jährige Jonathan Freund ist deshalb bei der Jugendfeuerwehr, um eine Ahnung davon zu bekommen, was später im aktiven Dienst auf ihn zukommt. Alle Jugendlichen haben Verwandte in der Feuerwehr, sind davon „angesteckt“ und wollen, wenn sie alt genug sind, in die aktive Wehr eintreten.

Jede Feuerwehr hat einen Jugendsprecher; sie bilden zusammen mit den betreuenden Erwachsenen das Jugendfeuerwehr-Forum. „So können sich die Jugendlichen bei der Organisation des Zeltlager einbringen“, erzählt Ute Krebs, die Jugendbeauftragte der Feuerwehr Friedelsheim-Gönnheim.

Im Küchenzelt wird derweil geschnippelt, geputzt und gerührt, um später 300 Leute satt zu kriegen. Was während des Zeltlagers auf den Tisch kommen soll, durften die Jugendlichen mitbestimmen, erzählt Küchenchef Torsten Göhring. Auch die Freizeit soll in dem Zeltlager nicht zu kurz kommen; dafür stehen Spielmöglichkeiten zur Verfügung.

Im Kreis gibt es 25 Jugendfeuerwehren mit 372 Jugendlichen und elf Kinderfeuerwehren; 20 der Jugendfeuerwehren waren über das bis ins Detail durchorganisierte Pfingstwochenende in Bad Dürkheim dabei.