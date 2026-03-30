Der kleine, 2019 gegründete Verein Ortsgeschichte Ellerstadt sucht weitere Mitstreiter. Auch für dieses Jahr ist wieder einiges geplant.

Die Arbeiten auf dem alten Teil des Ellerstadter Friedhofes wurden auch 2025 weitergeführt, hatte Vorstand Michael G. Wiel in seinem Rechenschaftsbericht festgehalten. Auf Anregung des Vereins wurden 20.000 Euro in den Haushalt der Gemeinde eingestellt, um denkmalgeschützte Grabmale zu renovieren.

Seit Ende 2018 haben Vereinsmitglieder rund 2250 Arbeitsstunden auf dem Friedhofsteil geleistet, davon 150 in 2025. Das Hauptaugenmerk lag auf der Pflege einzelner Gräber und Freiflächen. Diese Arbeiten sollen weiter fortgesetzt werden. Der vom Verein Ortsgeschichte Ellerstadt herausgegebene Kalender fand guten Zuspruch.

Historische Bücher werden gesammelt

Für den 9. April ist die „Zeitshow“ von Manfred Mühlbeyer geplant – eine Zeitreise vom Wirtschaftswunder bis in die Gegenwart (Bürgerhaus Ellerstadt , 19 Uhr). Neben Film- und Tondokumenten werden Gegenstände zu besichtigen sein.

Für den 8. August ist ein Dorfrundgang unter dem Motto „Denkmäler und Gedenktafeln in Ellerstadt“ mit Martin Schwarzweller vorgesehen. Am 10. November hält Bernd Sommer einen Vortrag zum Thema „Ellerstadter in den Konflikten des 19. Jahrhunderts“. Im Kalender für 2027 sollen historische Motive gezeigt werden, wobei der Verein auf künstlerische Arbeiten von Ellerstadter Künstlern zurückgreifen will. Wer ein geschichtlich interessantes Buch abzugeben hat, kann sich bei dem Verein per Mail melden. Der will eine Liste mit den Büchern erstellen und dabei testen, ob sich ein Interessent findet.