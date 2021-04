Tablets und PCs für das digitale Klassenzimmer sind schön und gut. Doch für das digitale Klassenzimmer ist schnelles Internet eine Grundvoraussetzung. Wann werden die Schulen aber mit entsprechendem Glasfaserkabel versorgt?

Für die Schulstandorte im Kreis gilt laut Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld folgender Zeitplan beim Glasfaserausbau: In Bad Dürkheim laufen derzeit die Inexio-Bauarbeiten in der Kanalstraße, um das Werner-Heisenberg-Gymnasium und die Carl-Orff-Realschule mit Glasfaserkabel zu versorgen. Fertig soll der Ausbau Ende Dezember sein. In Deidesheim ist der Baubeginn für Mitte November geplant. Hier wird die IGS ausgebaut. Die Inbetriebnahme soll am 26. März 2021 erfolgen. In Grünstadt soll es Mitte April 2021 losgehen, Die Fertigstellung ist Anfang Dezember 2021. Haßloch ist Anfang Februar dran, Inbetriebnahme ist am 31. Dezember 2021. In Lambrecht wird Mitte Juni mit den Bauarbeiten begonnen, Inbetriebnahme ist ebenfalls zum Jahresende 2021. In Wachenheim (IGS) beginnen die Bauarbeiten Ende November, Inbetriebnahme ist ebenfalls zum Jahresende. In Weisenheim am Berg (von Carlowitz Realschule) laufen die Bauarbeiten ebenfalls bereits, die Inbetriebnahme soll am 15. Mai 2021 erfolgen. Laut Ihlenfeld könne sich dieser Zeitplan jedoch aufgrund von Verzögerungen bei der Planung oder bei den Genehmigungen möglicherweise nach hinten verschieben.

„Wie schnell eine Schule bei den Bauvorhaben dran ist, hängt von den Baufirmen ab“, erklärte der Landrat vor dem Schulträgerausschuss. Er ergänzte, dass man mit der Firma Inexio, die mit dem Bau beauftragt wurde, im Gespräch sei, man aber keine Versprechungen hinsichtlich der Fertigstellungstermine in den Schulen machen könne.

Aufgrund der Investitionen des Kreises in die IT-Ausstattung der Schulen sei es dringend erforderlich, die Schulen so schnell wie möglich an das Glasfasernetz anzuschließen, um die Bandbreiten zu erhöhen.