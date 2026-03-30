Natur- und Artenschutz stehen bei der öffentlichen Führung des Pfalzmuseums für Naturkunde in Bad Dürkheim am Ostersonntag, 5. April, um 11 Uhr im Fokus. Besucher erfahren laut der Ankündigung, welche Maßnahmen zum Schutz von Tieren, Pflanzen und Lebensräumen ergriffen werden, welche heimischen Arten gefährdet sind und welche neuen Arten sich in der Region angesiedelt haben. Zudem wird aufgezeigt, wie jeder Einzelne zum Schutz der Natur beitragen kann. Nach der etwa einstündigen Führung können Gäste das Museum eigenständig erkunden und bei Kaffee und Kuchen verweilen. Ein besonderes Highlight ist die aktuelle Sonderausstellung „Die Letzten ihrer Art?“, die sich ebenfalls mit dem Thema Artenschutz beschäftigt. Die Teilnahme kostet 10 Euro inklusive Verpflegung. Eine Anmeldung ist erforderlich unter Telefon 06322 941321 (täglich außer montags).