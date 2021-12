Ein schadhaftes Dachfenster oder die Seitenplatte eines alten Schreibtischs – solche ausrangierten Stücke verarbeitet Henning Bauer in seinen Objektcollagen.

Unübersehbar tragen die verwendeten Gegenstände Spuren der Zeit. Wo sie Abnutzung und Mängel zeigen, greift der Künstler ein. So auch in dieser Collage: Henning Bauer, der in Leistadt lebt, betitelt sie „Actio – Reactio“. Damit sind die Rollen klar verteilt: Natürliche Prozesse des Vergehens agieren, der Mensch als Mitgestaltender reagiert auf sie.

Mit Buntstiften und Farben setzt Bauer Akzente. Fast verspielt wirkt er im vorgegebenen Verlauf mit. Risse und Sprünge im Holz werden nachgefahren oder durch Schraffuren vervielfacht, dunkle, nebelhafte Flecken in Kontrast zu weißen Zeichen gesetzt.

Der einstige Zweck der Dinge tritt in den Hintergrund, etwa wenn sich eine Fensteröffnung verschließt. Nur kleine Reste wie wolkenartige Strukturen deuten sich als Erinnerung an frühere Ausblicke an.

Symbol für Bescheidenheit

Quer durch den hölzernen Bildgrund verläuft eine Leiste. Im Gegensatz zur übrigen Arbeit erscheint sie kaum gefärbt. Auf ihrer Kante kriecht eine kleine Schnecke, die mit der Laubsäge ausgeführt wurde. Unentwegt ziehen Schnecken ihre bedächtigen Bahnen durch die Kunstgeschichte. In Stillleben der holländischen Malerei tauchen sie als Motiv für Zeit und Zerfall auf.

Dass sie ihr eigenes kleines Haus mit sich tragen, ließ sie auch zum Symbol für Bescheidenheit werden. Die Leiste, über die das Tier zu gleiten scheint, kann Schwelle oder Schranke bedeuten.

Sie kann trennen, aber auch zusammenfügen. Nahtstellen und Übergänge begleiten unser Dasein, wie wir es beispielsweise in der Zeit des Jahreswechsels erleben.