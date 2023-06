Von 8 bis 9 Uhr hat die Polizei am Dienstag in der Freinsheimer Straße in Kallstadt kontrolliert, ob sich die Verkehrsteilnehmer an das Tempo-30-Limit halten. Dabei verwarnten die Beamten zehn Fahrer, die zu schnell unterwegs waren. Der Spitzenreiter wurde mit 44 Stundenkilometern gemessen.