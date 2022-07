Die Fahrt ins südhessische Bürstadt hat sich für das Leichtathletikteam Freinsheim/Grünstadt gelohnt. Beim Mittsommer-Sportfest feierten die zwölf Athleten zehn Siege und zwölf Bestleistungen. Damit belohnte sich der Nachwuchs laut Verein für die gute Trainingsarbeit in den vergangenen Wochen.

Besonders stark präsentierte sich Jan-Hendrik Kühn (M13). Über 60m Hürden gewann er in 10,49 Sekunden und verbesserte damit seine Bestleistung auf dieser Strecke um 0,8 Sekunden. Über 75m flach wurde er Zweiter. 10,60 Sekunden bedeuteten aber auch hier neue persönliche Bestleistung. Ganz oben auf dem Siegertreppchen stand auch Julian Schreiner (M14) über 800m. 2:20,29 Minuten bedeutete ebenfalls eine neue Bestzeit für ihn. Sieg und neue Bestzeit – das gab’s auch für Carlo Deuker (M12) über 75m (11,06).

Sehr gut in Form waren auch die Werfer des Teams. Die weitesten Diskuswürfe in ihren jeweiligen Altersklassen zeigten Paul Kronemayer und Jule Rehg. Rehg (W15) gewann auch noch das Kugelstoßen. In dieser Disziplin waren auch Merle Brammert-Schröder (U19) und Alisa Weitz (W14) erfolgreich.

Sarah Jalloh (U18) gewann zwar sowohl über 100m als auch im Weitsprung, blieb laut Verein aber unter ihrem Leistungsniveau. Team-Kameradin Brammert-Schröder verbesserte sich beim Weitsprung auf 4,90m und hätte ihr beinahe noch den Sieg entrissen. Zweite Plätze erreichten Jonas Langenwalter (Diskus), Jan-Hendrik Kühn (Weitsprung). Aragon Matsuura (Weitsprung) und Josi Schott (W13, 60m Hürden).

Julian Schlepütz (U20) hatte in den vergangenen Wochen im Training wenig zu lachen. Nach Beschwerden im Sprungfuß wechselte er spontan auf rechts, um in der vergangenen Woche wieder auf links umzustellen. Trotz dieser ungünstigen Vorbereitung schaffte er bei den deutschen U20-Meisterschaften in Ulm den Sprung in den Endkampf, wo der sonst sichere Sieben-Meter-Springer etwas unter Wert geschlagen und mit 6,83m Achter wurde.

Das Team freut sich auf das Wochenende. Dann finden im Ludwigshafener Südweststadion die süddeutschen Meisterschaften der U18 statt. Mit dabei sein werden Julian Schlepütz (Weitsprung), Hanna Sandmann (Weitsprung und Staffel) sowie Sarah Jalloh (100m, 200m, Weitsprung und Staffel).