Die in der Ukraine geborene und in Bad Dürkheim lebende Mila Küssner hat mit ihrem Mann sieben Frauen und drei Kinder aus Schytomyr in die Pfalz geholt. Alle haben hier eine Unterkunft gefunden. Doch in ihren Gedanken sind sie noch zu Hause.

„Ich weiß nicht, wie viele Nachrichten ich in den vergangenen Tagen versendet habe“, sagt Mila Küssner. Die 45-Jährige ist froh, dass alle sieben Frauen und die drei Kinder, die