Die Polizei hat am Donnerstag zwischen 10.30 und 13.45 Uhr das Tempo der Verkehrsteilnehmer in Bad Dürkheim und in Herxheim am Berg kontrolliert. Während sich in der Dürkheimer Friedhofsstraße alle an das geltende Tempolimit von 30 Kilometern pro Stunde hielten, waren in der Hauptstraße in Herxheim am Berg gleich zehn Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs. Sie erwartet eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Die gemessene Höchstgeschwindigkeit betrug 48 Kilometer pro Stunde.