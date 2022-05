Am Montag gegen 8 Uhr hat ein Unbekannter im Rieslingweg in Bad Dürkheim einen Doppelstabmattenzaun beschädigt und die Flucht ergriffen. Die Polizei vermutet, dass der Unfall beim Aus- oder Einparken passierte. Den Schaden beziffert sie auf 200 Euro und bittet Zeugen, sich telefonisch unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.