Bei Verkehrskontrollen der Polizeiinsoektion Bad Dürkheim wurden am Sonntag mehrere Verstöße festgestellt. In einem Polizeibericht heißt es, dass den Beamten zwei Autos ins Netz gingen, deren Hauptuntersuchung bereits in der ersten Jahreshälfte 2021 abgelaufen war. Gegen die beiden Halter wurde jeweils ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.

Gegen 22.50 Uhr erwischte die Polizei im zwei E-Scooter-Fahrer im Stadtgebiet, die ohne die vorgeschriebenen Kennzeichen mit ihren Rollern unterwegs waren. Im Polizeibericht heißt es weiter, dass beiden zudem die nötige Haftpflichtversicherung fehlte. Die beiden Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren.